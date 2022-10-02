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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Проекты законов о вхождении в состав РФ новых регионов внесены в Госдуму

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проекты законов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом РФ", - сообщил Крашенинников журналистам в воскресенье.

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Главы республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Внесенные президентом законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов и формируют систему защиты прав и свобод граждан, заявил глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что планируется рассмотреть законопроекты в Госдуме 3 октября, а в Совете Федерации - 4 октября. В соответствии с ФКЗ после подписания президентом будут вноситься изменения в Конституцию РФ, где соответствующие наименования регионов будут указаны.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине, отметил Крашенинников.

Предусматриваются также гарантии в сфере имущественных отношений.

ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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