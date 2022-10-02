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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Денежной единицей в новых субъектах России будет рубль

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Денежной единицей на территориях новых субъектов РФ будет рубль, но до 31 декабря 2022 года возможны расчеты в гривнах, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", - сказал он журналистам в воскресенье.

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Крашенинников отметил, что бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.

Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик - и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности.

Как отметил глава комитета, "бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года".

Госдума Павел Крашенинников ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область
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