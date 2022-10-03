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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Законопроекты о вхождении в состав России новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Проекты законов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в понедельник одобрены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

В соответствии с положениями проектов законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В РоссииДенежной единицей в новых субъектах России будет рубльЧитать подробнее

По его словам, законопроекты в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов и формируют систему защиты прав и свобод граждан.

Военные

Согласно проектам законов, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов.

Гражданство

Законопроекты предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны их документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Имущественные отношения

Внесёнными в Госдуму законопроектами также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства.

До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законопроекты.

Денежная единица и бюджет

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в проектах законов.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик - и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Органы власти

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Атомная энергетика

В проект закона включены положения о Запорожской области, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.

Крашенинников отметил, что после подписания документов президентом будут вноситься изменения в Конституцию РФ, где будут указаны наименования регионов.

Госдума ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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