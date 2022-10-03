Совет Думы утвердил координаторов работы с новыми субъектами РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы в понедельник определил депутатов, которые будут координировать работу с новыми субъектами РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"На Совете Думы было принято решение о назначении координаторами по работе Госдумы в ЛНР Виктора Водолацкого, в ДНР - Дмитрия Саблина, Героя России, депутата Андрея Красова - в Запорожскую область, в Херсонскую область - Глеба Хора", - сообщили в пресс- службе журналистам.

Там сообщили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы напомнил: среди депутатов есть те, кто избран в нижнюю палату парламента с участием граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением их деятельности на этих территориях, в частности, направление в командировки. Речь идет как о депутатах, которые избраны по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

"Депутаты будут работать в этих четырех регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы", - добавил Володин.

Он отметил, что "каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу".