Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Совет Думы утвердил координаторов работы с новыми субъектами РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы в понедельник определил депутатов, которые будут координировать работу с новыми субъектами РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"На Совете Думы было принято решение о назначении координаторами по работе Госдумы в ЛНР Виктора Водолацкого, в ДНР - Дмитрия Саблина, Героя России, депутата Андрея Красова - в Запорожскую область, в Херсонскую область - Глеба Хора", - сообщили в пресс- службе журналистам.

Там сообщили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы напомнил: среди депутатов есть те, кто избран в нижнюю палату парламента с участием граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением их деятельности на этих территориях, в частности, направление в командировки. Речь идет как о депутатах, которые избраны по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

"Депутаты будут работать в этих четырех регионах: открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы", - добавил Володин.

Он отметил, что "каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу".

Госдума ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Законопроекты о вхождении в состав России новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });