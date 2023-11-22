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РФ получила хороший урожай риса, но перспективы возобновления экспорта все еще туманны. Обзор

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские хозяйства завершают уборку риса. Валовой сбор уже почти достиг 1,2 млн тонн, превысив прошлогодний показатель на 20%. Вместе с тем, по мнению экспертов отрасли, урожай на грани самообеспеченности, что пока не позволяет возобновить экспорт агрокультуры.

Власти и аграрии уже сейчас задумались о планах сева на будущий год. Краснодарский край, крупнейший рисосеющий регион РФ, планирует сохранять площади на уровне текущего года – засеять 110 тыс. га, чтобы избежать возможных проблем с обеспеченностью водой. По мнению региональных властей, увеличить площади до 125 тыс. га станет возможно только в 2026 году после завершения строительства нового гидроузла, а пока стоит задуматься над повышением урожайности на имеющейся площади. Сельхозпроизводителей больше тревожат возросшие затраты на ГСМ, семена, удобрения, которые и в следующем году не станут дешевле, что существенно скажется на рентабельности отрасли.

Хороший урожай

Как сообщил "Интерфаксу" председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач, в текущем году в России под рис отведено более 190 тыс. гектаров сельскохозяйственных площадей, на текущую дату валовой сбор составил почти 1,2 млн тонн. Средняя урожайность составляет 62,4 центнера с гектара, это на 5,7 ц/га больше, чем годом ранее.

По данным НРС, наибольший объем риса намолочен в Южном федеральном округе - 965,3 тыс. тонн (рост на 27% относительно 2022 года). Полностью завершена уборка агрокультуры в Краснодарском крае, валовой сбор составил почти 800 тыс. тонн (рост на 29% ), средняя урожайность превышает 70 ц/га. В Ростовской области урожай вырос на 33%, до 92,7 тыс. тонн, в Калмыкии намолочено 10,5 тыс. тонн (рост на 22%).

По словам Лобача, хорошие результаты в этом году демонстрируют и республики Северного Кавказа. Так, в Дагестане собрано более 150 тыс. тонн, это на 21,5% больше прошлогоднего показателя, в Чечне - 8,8 тыс. тонн (+ 19%).

Вместе с тем, ситуация в Крыму выглядит хуже: валовой сбор сократился в 1,5 раза, до 3 тыс. тонн из-за подрыва Каховской ГЭС, основного источника воды для рисовых чеков. При этом регион демонстрирует наибольшую урожайность в РФ: более 88 центнеров с гектара.

В Дальневосточном федеральном округе намолочено 27 тыс. тонн (+16%), большая часть пришлась на Приморский край, где собрано 26,4 тыс. тонн.

Будет ли экспорт?

В конце июля РФ продлила до конца 2023 года временный запрет на экспорт риса в целях поддержания стабильности на внутреннем рынке. Урожая риса в этом году будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, считает глава Национального рисового союза. В связи с этим союз выступил с предложением снять ограничение на экспорт или ввести экспортные квоты.

В РоссииНа Кубани разрушилась плотина Федоровского гидроузлаЧитать подробнее

"Конечно, мы обсуждали с министерством сельского хозяйства РФ возможность возобновления экспорта. Но пока полученный урожай – на грани самообеспеченности. Мы очень осторожно относимся к этому вопросу и понимаем позицию министерства. Поэтому не исключен вариант, что в следующем месяце будет обсуждение по этому поводу. Не исключен и вариант, что экспорт будет возобновлен только после восстановления Федоровского гидроузла в Краснодарском крае", - сказал Лобач.

Он подчеркнул, что российских рисоводов запрет на экспорт риса не пугает.

"Могут быть найдены варианты, при которых излишки риса можно поставлять в дружественные нам страны", - уточнил глава совета НРС.

По мнению властей Краснодарского края, запрет на экспорт, скорее всего, будет продлен, это позволит обеспечить потребности рынка в полном объеме, а соответственно продовольственную безопасность страны.

Перспективы сева

Краснодарский край в 2024 году планирует сохранить площади сева агрокультуры на уровне 2023 года. Из-за неопределенности с обеспеченностью водой предпосылок для наращивания площадей нет.

"Краснодарский край является основным производителем риса в РФ, обеспечивает продовольственную безопасность страны. Те задачи, которые ставит перед нами правительство России и губернатор в части производства риса, мы должны выполнять, рисом мы страну обеспечим. Что касается площади, точно площади будут на уровне этого года – 110 тыс. гектаров, меньше нам сеять нельзя", - сообщил замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев в ходе "круглого стола" в рамках агропромышленной выставки "Югагро", которая проходит в Краснодаре.

Он отметил, что в 2025 году также планируется засеять не менее 110 тыс. га. Существенно увеличивать посевные площади под рисом позволит только строительство Федоровского гидроузла – ключевого источника воды для рисовых полей Кубани.

"Я уверен, что строительство (гидроузла - ИФ) начнется в 2024 году. Если оно продлится два года, то уже на 2026 год, мы с вами будем возвращаться к тем площадям, которые были до прорыва дамбы - 120-125 тыс. гектаров. Конечно, того производства, которое есть, - его недостаточно, нам необходимо стремиться к валовому сбору в 900 тыс. тонн", - отметил Тимофеев.

С ним солидарен и Игорь Лобач.

"Я думаю, что в 2024 году площади сева будут сохранены на текущем уровне, вряд ли до того момента, как будет построен Федоровский гидроузел, они будут увеличиваться. Сложно в таких условиях наращивать площади. Нам говорят, что меньше 110 тыс. гектаров сеять нельзя. Но мы в этом году посеяли и вырастили 110 тыс. га только потому, что было много воды, а нам надо найти способы обеспечения водой даже на случай "маловодного" года", - отметил председатель совета Национального рисового союза.

В целом аграриев более всего беспокоят возросшие затраты на проведение сельскохозяйственных работ.

"Что касается затрат на сев 2024 года, вы видите ценовую политику, она нестабильная, и никто не может сказать, какая будет стоимость завтра-послезавтра. Почему? Потому что есть возросшие затраты на энергоресурсы, средства защиты растений (СЗР - ИФ), удобрения. Сегодня никто не может точно сказать, какие цены будут на технику в следующем году, на СЗР, только ориентировочные прогнозы, но все прекрасно понимают что ниже (чем есть - ИФ) они не будут", - отметил замминистра сельского хозяйства Кубани.

По словам министра сельского хозяйства края Федора Дереки, в уборочную кампанию этого года и посевную кампанию под урожай 2024 года затраты аграриев на удобрения, ГСМ, семена выросли примерно на 30-40%, и сегодня уровень рентабельности в растениеводстве невысокий.

На снижение рентабельности в рисоводстве сетует и Лобач. По его словам, в настоящее время рентабельность выращивания риса значительно ниже подсолнечника, сахарной свеклы и ряда других сельхозкультур.

В новый год с грузом проблем

"Это был хороший влажный год, мы чуток запоздали с уборкой, но на упрощенном управлении водным режимом с помощью построенной временной плотины мы смогли засеять и вырастить рис на 110 тыс. га. Если бы год был чуть "послабее", мы бы и 90 тыс. га не вырастили. Есть проблема, сегодня мы находимся в таком шатком положении, и из-за этой ситуации с водой непонятно, как прогнозировать посевные площади. А аграрии уже должны планировать площади на будущий год", - сказал Лобач.

"Еще одна проблема - у нас все время растет стоимость воды. Каждый год повышение на 20%, в прошлом году рост составил 40%. При этом, если ранее мы платили только за пять месяцев - время подачи и отвода воды на рисовые поля, - то со следующего года мы будем платить за все 12 месяцев. То есть рисоводы будут платить за воду, которую отводят с территорий муниципальных образований с богарных культур (выращиваемых без полива, только с использованием влаги ранневесеннего периода и осадков - ИФ), которые (территории и сельхозкультуры - ИФ) к ним (рисоводам - ИФ) не относятся. Но они будут вынуждены это делать", - добавил глава НРС.

Еще одну проблему обозначили в краевом Минсельхозе, это неравномерность урожайности риса в хозяйствах края.

"У нас большой разбег по урожайности между хозяйствами, которая колеблется от 40 до 120 центнеров с гектара. Это неправильно. Да, мы научились делать капитальную планировку, это экономия воды, но здесь необходимо усилить работу с агрономами, фермерами, и такого разбега быть не должно. Территория у нас одна, площади везде одинаковые", - сказал замглавы Минсельхоза Кубани Тимофеев.

Он подчеркнул, что Краснодарский край полностью обеспечен семенами агрокультуры, в крае выращивается более 40 сортов риса.

"Сорта у нас есть, но, к сожалению, один и тот же сорт в разных хозяйствах дает разный урожай. Поэтому чтобы нам получать ежегодный урожай по 900 тыс. тонн, необходимо сокращать такой разбег по урожайности. Здесь чисто человеческий, профессиональный фактор", - сказал Тимофеев.

По словам замдиректора по научной работе ВНИИ риса (Краснодар) Виктора Савельева, для получения стабильно высокого урожая в крае важен севооборот.

"Наши агротехнологии, наши климатические условия благоприятны для выращивания риса, мы держим стабильно высокую урожайность и не должны терять плодородие почв. Но для получения стабильно хорошего урожая важен севооборот. Сегодня рисоводы Краснодарского края на 100% засеивают семенами отечественными, семян иностранных сортов у нас нет. Наши сорта дают урожайность и в 90, и в 100 центнеров с гектара", - подчеркнул эксперт.

Хватит ли воды для чеков?

По мнению Минсельхоза Кубани, проблем с обеспечением рисовых полей водой в следующем году быть не должно.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что на следующий год мы воду подадим на рисовые чеки. Временная дамба, построенная в прошлом году, - сооружение капитальное, и мы в этом году в этом убедились. Дамба выдержала все испытания: и паводок, и маловодье. Перебоев с водой не было. На следующий год вода также будет подаваться по руслам протоки в рисовые чеки", - сообщил Тимофеев.

Руководитель Кубанского бассейнового водного управления (структура Росводресурсов) Роман Авдеев сообщил в ходе "круглого стола", что в настоящее время разрабатываются новые правила использования водных ресурсов Краснодарского водохранилища, в ближайшее время они будут направлены в субъекты Федерации, которые зависят от работы водохранилища, - Кубань и Адыгею. Документ претерпевает изменения раз в 10 лет.

"В целом, в 2020 году весь агропромышленный комплекс прошел испытания, когда был маловодный год. Именно в тот период мы отладили взаимодействие и с властями региона, и с рисовым союзом. В последующие годы взаимодействие отточили на случай маловодья, и проблем не видим. Надеемся, что следующий год будет без засухи или паводков, ну а если будет, то мы готовы снова совместно взаимодействовать", - сообщил Авдеев.

Минсельхоз Краснодар Краснодарский край Федоровский гидроузел Национальный рисовый союз
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