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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Срок годности вакцины от COVID-19 "Спутник V" увеличен до 18 месяцев

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" центра имени Гамалеи увеличен до 18 месяцев по обоим компонентам, следует из обновленной инструкции к препарату, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "Генериум", Россия: Компонент I - 18 месяцев, Компонент II - 18 месяцев", - говорится в инструкции.

10 августа текущего года Минздрав России сообщил о продлении сроков годности вакцин против COVID-19 "Спутник V". Тогда они составили от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей.

Хроника 09 января 2020 года – 03 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Спутник V
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