Подготовка мобилизованных может продолжаться до одного месяца

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подготовка мобилизованных россиян на полигонах и в учебных центрах может продолжаться до одного месяца, сообщается в понедельник на портале "Объясняем.рф".

"Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца", - говорится в сообщении в ответ на вопрос о сроках подготовки и переподготовки мобилизуемых граждан.

Мобилизованные восстанавливают полученные во время службы в ВС РФ навыки на полигонах, а военнослужащие, которым нужна подготовка по военно-учетной специальности, проходят подготовку в учебных центрах, отмечается в сообщении.