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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Срочников нельзя заставлять писать заявления об отправке их в зону СВО

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Тех, кто проходит военную службу по призыву, нельзя принуждать заключать контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции, сообщил портал "Объясняем.рф". Однако срочники через три месяца после поступления на службу могут заключить такой контракт добровольно и поехать на Украину.

"Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя. В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру", - говорится в сообщении на портале в ответ на вопрос о том, законно ли заставлять "срочников писать заявление, что они готовы выехать в зону боевых действий".

Объясняем.рф Украина
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