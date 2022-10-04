Мишустин пообещал ускорение интеграции Москвы и Минска в ответ на недружественные действия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве, новые совместные шаги по укреплению технологического суверенитета двух стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это в видеообращении к участникам форума по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства".

"Наши страны самостоятельно определяют собственные приоритеты, вектор своего развития. Мы будем и впредь уважать историческую память и следовать нравственным ориентирам наших народов", - сказал премьер.

Участники форума, по его словам, обсудят значимые вопросы "взаимодействия и укрепления суверенитета России и Белоруссии в условиях незаконных санкционных ограничений, выработают предложения по углублению интеграционного строительства".

Он отметил, что не все зарубежные коллеги принимают выбор России и Белоруссии. "Многие из них стремятся законсервировать однополярную систему мирового устройства. В ход идут такие методы, как финансовое давление, провоцирование конфликтов и наращивание военного потенциала на российских и белорусских границах", - сказал премьер.

По его мнению, одна из целей таких действий - "затормозить экономическое, промышленное, инфраструктурное и научное развитие наших стран, подорвать социальную стабильность".

"Лучшим ответом на такие недружественные шаги является ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве", - подчеркнул российский премьер.

Он сообщил, что за семь месяцев текущего года России и Белоруссии удалось увеличить взаимный товарооборот на пять процентов, и он превысил 22 млрд долларов. "Рассчитываем, что к концу декабря превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший 38,5 млрд (долларов)", - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что на сегодняшний день выполнено уже более половины мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами, которые в ноябре прошлого года утвердили президенты двух стран.

"Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместное производство, выходить на новые рынки сбыта, делать все необходимое, чтобы гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, повысить качество жизни граждан", - заверил премьер.