Москва и Минск подписали межправсоглашение о единых правилах конкуренции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции, сообщила пресс-служба белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Подписи под документом поставили руководители антимонопольных ведомств двух стран Максим Шаскольский и Алексей Богданов.

"Соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции Союзного государства и направлено на сближение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Его подписание позволит "создать единые правила игры на рынках Союзного государства", а антимонопольным органам - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению, отмечают в МАРТ.