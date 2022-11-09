Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Москва и Минск подписали межправсоглашение о единых правилах конкуренции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции, сообщила пресс-служба белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Подписи под документом поставили руководители антимонопольных ведомств двух стран Максим Шаскольский и Алексей Богданов.

"Соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции Союзного государства и направлено на сближение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Его подписание позволит "создать единые правила игры на рынках Союзного государства", а антимонопольным органам - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению, отмечают в МАРТ.

МАРТ ФАС Максим Шаскольский Алексей Богданов Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков

Депутат Певцов предложил включить в экспертные советы Минкультуры духовенство и силовиков
Нападения в школах и вузах

Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб.

Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб.

Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития

Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития

Спецслужбы сообщили о предотвращении теракта на энергообъекте в Бердянске

Формат участия Путина в саммите G20 должен определиться в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });