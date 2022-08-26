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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Минске заявили, что Белоруссия и РФ выполнили половину программ по интеграции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия реализовали почти половину мероприятий союзных программ по экономической интеграции, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

"Начали мы с обсуждения хода реализации союзных программ. Идем в хорошем темпе, выполняем свои обязательства. Из 900 с лишним мероприятий почти 50% уже выполнено. Практически нет фактов срыва сроков", - сказал Головченко в пятницу по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Чолпон-Ате (Киргизия) "на полях" межправсовета ЕАЭС.

Белорусского премьера цитирует госагентство БелТА.

Головченко отметил, что "по некоторым программам есть сдвиги по времени, которые вызваны большим масштабом работы, особенно в связи с цифровыми платформами - где-то больше времени потребовалось на разработку".

Пакет союзных программ по экономической интеграции был утвержден президентами Белоруссии и РФ в ноябре прошлого года.

Белоруссия Роман Головченко
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