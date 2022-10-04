СКР проверяет данные о связях директора ЗАЭС с СБУ

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи проверяют данные СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

В ведомстве отметили, что, по информации СМИ, "генеральный директор атомной электростанции Игорь Мурашов при помощи мессенджеров передавал представителям киевского режима сведения о текущем состоянии дел на предприятии".

"При этом он осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций", - заявили в СКР.

Ранее во вторник стало известно, что Мурашова выдворили за пределы области. Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал сюжет, в котором генеральный директор Запорожской АЭС сознается в связях с украинскими спецслужбами.