В Кремле подтвердили, что гендиректор МАГАТЭ решил посетить Россию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

"Такой визит действительно готовится, по деталям мы информируем вас в начале следующей недели", - сказал он.

Пресс-служба МАГАТЭ 4 октября сообщила, что Гросси на этой неделе посетит Киев, а позже - Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 5 октября сам Гросси подтвердил, что планирует провести консультации со сторонами, особенно после заявлений России о том, что Запорожская АЭС будет работать под руководством российских профильных ведомств.

5 октября стало известно, что президент Владимир Путин своим указом поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности объектов станции. Объекты Запорожской АЭС и иное имущество, необходимое для ее работы, будет принято в федеральную собственность.

Также в этот день в МАГАТЭ от персонала ЗАЭС узнали о намерении запустить один из шести реакторов станции на ограниченных мощностях.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, на ней шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией. С 11 сентября она не вырабатывает электроэнергию, поскольку был остановлен последний работавший реактор.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.