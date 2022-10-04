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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кремль после отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным будет ждать изменения позиции нынешних киевских властей по этому вопросу, либо прихода нового главы украинского государства с иным мнением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отказ Киева от переговоров с Россией.

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У представителя Кремля также поинтересовались, может ли после отказа Зеленского от переговоров с Путиным специальная военная операция завершиться принятием какого-либо документа без участия Киева.

"Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны", - ответил Песков.

Он напомнил, что "российская сторона с самого начала до военной операции была сторонницей того, чтобы достижение условий, которые выдвигала российская сторона, обеспечивалось мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

Дмитрий Песков Украина
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