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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Кремль следит за судьбой заявки Украины на вступление в НАТО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за принятием решения относительно возможности ускоренного вступления Украины в НАТО, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его", - сказал он.

"Все ссылаются на правила о консенсусе. Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - добавил Песков.

Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг на это напомнил, что любая страна может попроситься в НАТО, но решение должно приниматься единогласно всеми членами альянса. Он также пообещал Украине поддержку от НАТО на протяжении такого времени, сколько это потребуется.

НАТО Украина Владимир Зеленский Кремль Дмитрий Песков Йенс Столтенберг
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