Власти РФ прокомментировали слова Лукашенко об участии Белоруссии в СВО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине в рамках союзнических отношений, заявили в Кремле.

"Белоруссия - это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. И, конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, касающийся заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии республики в специальной военной операции на Украине.

Лукашенко ранее подтвердил участие республики в специальной военной операции на Украине, но заявил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил глава государства на совещании с силовым блоком во вторник в Минске. Его процитировало госагентство БелТА.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - подчеркнул президент Белоруссии.