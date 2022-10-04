Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия участвует в специальной военной операции на Украине, но военных в зону конфликта не направляет, заявил на совещании с силовым блоком правительства президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, - сказал он. - Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие".

Он также заявил, что не видит необходимости объявлять в стране мобилизацию, чего опасаются "беглые оппозиционеры".

"К счастью, войны на территории Беларуси нет", - сказал президент.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами: "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне"", - продолжил он.

По его словам, в Белоруссии в пятый раз модернизируют армию, приспосабливая к складывающейся обстановке. "И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - сказал президент Белоруссии.

Одновременно он обвинил Украину в провокациях на границе. "Постоянно (Украина) ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"", - сказал Лукашенко.

По его словам, Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорогах.

В мае 2022 года в Брестской и Гродненской областях объявили о решении сформировать территориальные войска, призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных объектов. Белорусские войска территориальной обороны созываются только на время войны или в условиях напряженной военно-политической обстановки. В эти войска призываются резервисты, уже отслужившие по призыву.

27 мая глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что Лукашенко поручил создать в стране народное ополчение. По его словам, тогда количество защитников страны "увеличится в разы", и все в мире поймут, что "соваться" в Белоруссию не стоит. В июне Лукашенко потребовал, чтобы в народное ополчение вошло "от каждого сельсовета" примерно по 50 человек,