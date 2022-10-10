Лукашенко назвал вбросом сообщения о планах Минска присоединиться к СВО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о намерении белорусской армии присоединиться к российской спецоперации на Украине является вбросом, передает "БелТА".

"Ситуация вокруг Белоруссии, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно, - сказал он. - Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость".

Он считает, что главная цель Запада - втянуть Белоруссию в военные действия.

"Их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель - она остается с давних времен - втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Белоруссией", - сказал президент.

На этом же совещании он сообщил, что получил предупреждение о подготовке удара по Белоруссии с территории Украины.

По словам Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Министру обороны Виктору Хренину он поручил подготовиться к размещению в республике "не одной тысячи" российских военных.

Он также сообщил, что поручил КГБ Белоруссии провести контртеррористические мероприятия.

"Я поручил Минобороны и комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - сказал он.

Президент указал разведке, военным и чиновникам, что они не должны "что-либо прозевать в развитии обстановки".