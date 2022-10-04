Мобилизованных направят в зоны спецоперации вместе с уже участвующими в СВО подразделениями

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие, призванные в Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания, вместе с уже задействованными в СВО подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом".

"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", - приказал министр обороны.