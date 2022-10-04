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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Вооруженные силы РФ с начала частичной мобилизации прибыли свыше 200 тыс. человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - сказал Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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