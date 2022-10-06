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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полис ОМС мобилизованного гражданина с момента призыва перестает действовать, призванных на военную службу защищает отдельный закон, разъяснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

С момента призыва такой гражданин считается застрахованным по закону "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации", говорится в разъяснении.

В соответствии с этим законом Минобороны должно заключить договор о страховании жизни и здоровья военнослужащего со страховой компанией, а его полис ОМС прекращает действовать.

Закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих был принят в 1998 году. По закону, застрахованы риски жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
ВСС Минобороны ОМС
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