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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"
Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию американского бизнесмена Илона Маска относительно Донбасса констатацией реальности.

"Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел и действительно на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением. И конечно, скажем так, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, люди, которые способны к анализу, констатации реальности, они приходят к такому выводу, и они это подтверждают", - сказал Песков журналистам в четверг в ответ на просьбу прокомментировать позицию Маска.

По его мнению, "таких людей немало".

Ранее СМИ сообщили, что Маск высказал мнение о том, что те восточные регионы Украины, где русские составляют большую часть населения, предпочитают Россию.

Илон Маск Дмитрий Песков Украина Донбасс
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