В Кремле назвали ерундой слухи о планах присоединения Армении к Союзному государству

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли "версию" о том, что последнее обострение на армяно-азербайджанской границе якобы связано с желанием Москвы надавить на Армению для присоединения ее к Союзному государству.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, это ерунда очевидная".

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикацию в одной из армянских газет, которую считают близкой к премьер-министру Николу Пашиняну, где утверждается, что "Россия якобы заставляет Армению присоединиться к Союзному государству и что с этим якобы связана некая активизация Баку".

Очередные столкновения на границе Армении и Азербайджана произошли в середине сентября.