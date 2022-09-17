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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

В Азербайджане сообщили имена 79 погибших военных в боях на границе с Арменией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список имен военнослужащих, погибших на границе с Арменией 12-14 сентября, в нем указаны 79 фамилий.

Ранее ведомство сообщало о гибели 77 военных в результате боестолкновений с ВС Армении на границе.

В списке имена 14 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Азербайджан Армения
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