В Азербайджане сообщили имена 79 погибших военных в боях на границе с Арменией
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список имен военнослужащих, погибших на границе с Арменией 12-14 сентября, в нем указаны 79 фамилий.
Ранее ведомство сообщало о гибели 77 военных в результате боестолкновений с ВС Армении на границе.
В списке имена 14 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.
Столкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.