Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших военнослужащих в ходе боев с ВС Азербайджана с 13 сентября.

"Известно о гибели 135 военнослужащих в ходе боев с ВС Азербайджана. Но, к сожалению, мы знаем, что эта цифра не окончательная", - сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.

По его словам, есть также "множество раненых".

"Наша позиция однозначная - вторгшиеся на территорию Армении ВС Азербайджана должны покинуть нашу суверенную территорию. И речь идет не только о территориях, где разворачивались события в последние дни, но и о территориях, куда ВС Азербайджана вторглись 12 мая прошлого года, в частности, участок Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал Пашинян.

Со своей стороны омбудсмен Армении Кристине Григорян сообщила о гибели одного и ранении шести мирных жителей в результате нанесенных ВС Азербайджана ударов. "Кроме того, под обстрелы попали автомобиль службы скорой помощи, журналисты", - сказала она.

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября - в нем 71 человек.