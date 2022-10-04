Совет Федерации одобрил закон о сохранении рабочих мест за ушедшими на службу по контракту

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил за закон о сохранении рабочих мест за гражданскими служащими, направленными на военную службу по контракту.

Закон разрешает гражданским служащим заключать контракт о прохождении военной службы на срок до 1 года либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы. При этом ему гарантируется сохранение замещаемой должности на период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия армии.

Предполагается, что на этот период для него будет прерываться прохождение гражданской службы и не будет выплачиваться зарплата, но работодателю нельзя будет расторгнуть с ним контракт, кроме ситуации когда будет упраздняться госорган, в котором он работал. Период военной службы будет включен в стаж гражданской службы.

Такому гражданскому служащему в течение 6 месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. Однако его смогут уволить, если он не вернется на гражданскую службу по истечении 3 месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту.

Период оказания добровольного содействия войскам на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж, (положение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года).

Закон также предусматривает, что граждане, которые в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года заключили контракт о прохождении военной службы или контракт об оказании добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы, и с которыми в указанный период были расторгнуты трудовые договоры, в течение 3 месяцев после завершения прохождения военной службы имеют преимущественное право трудоустройства на работу (службу) по ранее занимаемой должности. В случае невозможности предоставления такой должности работодатель должен будет предложить им другую работу, не противопоказанную им по состоянию здоровья.