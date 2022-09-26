Мишустин заверил, что с мобилизованными не будут расторгать трудовые договоры

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Трудовые договоры с призванными по мобилизации расторгаться не будут, их действие будет приостанавливаться, а рабочее место за мобилизованными сохранится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", - сказал Мишустин на совещании с вица-премьерами в понедельник.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в понедельник заявила, что постановление о приостановке трудового договора работодателей с работником в случае его призыва в рамках частичной мобилизации будет распространяться на всех таких граждан, призванных начиная с 21 сентября, работнику необходимо будет предъявить повестку работодателю.

"До внесения изменений в Трудовой кодекс и иные федеральные законы, в целях обеспечения социально-трудовых гарантий трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление распространяется на работников и государственных гражданских служащих начиная с 21 сентября текущего года. И означает, что при предъявлении работником повестки о призыве по мобилизации работодатель издаёт приказ о приостановлении с ним трудового договора", - сказала Голикова.

Она уточнила, что все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника на работу или на это место работы может быть принят по срочному трудовому договору другой работник. Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих, им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.

"В период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение", - добавила вице-премьер.

Кроме того, она сообщила, что правительством совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в специальной военной операции.

"Будет осуществлено законодательное закрепление возможности приостановки трудового договора (контракта) на соответствующий период, будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата", - сказала Голикова.

Также будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчёте пособий по временной нетрудоспособности, а также зачёт периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в Пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров.

Также, по словам вице-премьера, прорабатываются поправки в постановление правительства о "списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы, дающих право на добровольное пенсионное обеспечение, в целях включения в специальный стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, периодов участия в специальной военной операции всех вышеперечисленных категорий граждан".