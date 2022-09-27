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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В РФ принят закон о сохранении рабочих мест за ушедшими на военную службу по контракту

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон о сохранении рабочих мест за гражданскими служащими, направившимися на военную службу по контракту.

Согласно закону, гражданский служащий может заключить контракт о прохождении военной службы на срок до одного года либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. При этом ему гарантируется сохранение замещаемой должности гражданской службы на период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы. В таких случаях прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается.

В период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа, говорится в принятых поправках.

Такому гражданскому служащему в течение шести месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время.

Согласно закону, период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, включается в стаж гражданской службы.

При этом гражданский служащий может быть уволен в случае невыхода на службу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту.

Период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж (положение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года).

Закон также предусматривает, что граждане, которые в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года заключили контракт о прохождении военной службы или контракт об оказании добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, и с которыми в указанный период были расторгнуты трудовые договоры, в течение трех месяцев после завершения прохождения военной службы имеют преимущественное право трудоустройства на работу (службу) по ранее занимаемой должности.

В случае невозможности предоставления такой должности работодатель предлагает другую имеющуюся у него работу, не противопоказанную указанным гражданам по состоянию здоровья.

Госдума
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