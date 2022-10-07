На Avito выставили горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в Хибинах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" на одноименной горе Хибинского массива в Кировске (Мурманская область) выставлен на продажу на портале Avito за 220 млн рублей.

"Комплекс полностью готов к сезону и будет работать с 1 ноября", - говорится в объявлении.

В составе комплекса три трассы с подъемниками на 450, 750 и 1000 м, а также детская горка со специализированным лифтом, кафе с прокатом инвентаря и детской комнатой. Комплекс оснащен системой оснежения и имеет три снегоуплотнителя.

Сезон на ГК "Кукисвумчорр" длится с 1 ноября по 15 мая.

Недавно также на Avito был выставлен на продажу экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня в Кировске", где каждый год строят снежный городок. В этом объявлении стоимость объекта не была указана. Кроме того, на Avito есть объявление о продаже кировской базы отдыха "Огни Имандры" за 155 млн рублей.

В феврале 2022 года глава администрации Кировска Юрий Кузин говорил журналистам, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тысяч человек (турпоток всей Мурманской области в 2021 году составил 486 тысяч человек).

В ноябре 2021 года председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Заполярье за счет развития горнолыжной инфраструктуры в Хибинах претендует на звание региона с самым продолжительным горнолыжным сезоном.

Кировск - моногород, градообразующее предприятие - Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро"). При этом Кировск - одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр".