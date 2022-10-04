Американец, напавший на полицейского в Воронеже, получил 4,5 года колонии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Воронежа во вторник вынес обвинительный приговор гражданину США Роберту Гилману по делу о нападении на сотрудника полиции, сообщает прокуратура региона.

Суд признал 28-летнего мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в январе текущего года Гилман, находясь в поезде "Сухум-Москва" в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и конфликтовал с сотрудниками РЖД. В Воронеже мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где иностранец стал бить полицейского ногами.

В ходе предварительного и судебного следствия Гилман признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде 4,5 лет исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что в январе Гилман был заключен под стражу, после чего подал апелляционную жалобу. В феврале Воронежский областной суд оставил ее без удовлетворения.