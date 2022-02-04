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Американец не смог обжаловать арест по делу о нападении на полицейского в Воронеже

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Воронежский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения жалобу гражданина США, арестованного ранее до 22 марта по делу о нападении на сотрудника полиции в Воронеже.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена гражданину США без изменения. Сейчас он находится в статусе обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сообщил "Интерфаксу" представитель следственного управления СКР по региону.

Ранее сообщалось, что 27-летний американец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда, из-за чего был доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России. Там он напал на полицейского и несколько раз ударил его ногой.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Иностранец был заключен под стражу, после чего подал апелляционную жалобу.

Воронеж США СКР МВД

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