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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Суд в Воронеже рассмотрит еще 4 дела осужденного в 2022 году американца

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Воронеже Центральный районный суд 20 мая рассмотрит четыре новых уголовных дела гражданина США Роберта Гилмана, осужденного осенью 2022 года за нападение на сотрудника полиции, сообщается в материалах суда.

Сейчас Гилман обвиняется в совершении трех преступлений по ч. 2 ст. 321 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности) и одному эпизоду по ч. 4 ст. 296 УК (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Суть обвинений в материалах суда не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года Гилман, находясь в поезде "Сухум - Москва", в состоянии опьянения вел себя агрессивно и конфликтовал с сотрудниками РЖД. В Воронеже мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где иностранец стал бить полицейского ногами. Суд признал его виновным по ч.1 ст.318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В октябре 2022 года Центральный райсуд Воронежа назначил Гилману 4,5 года исправительной колонии общего режима. В мае 2023 года Воронежский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защитников Гилмана и сократил ему срок до 3,5 лет.

Воронеж РЖД США Центральный районный суд Роберт Гилман
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