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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Минцифры привлечет "белых хакеров" для поиска уязвимостей портала Госуслуг

Минцифры привлечет "белых хакеров" для поиска уязвимостей портала Госуслуг
Фото: Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ до конца года планирует привлечь "белых хакеров" для обнаружения уязвимостей на Госуслугах, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы планируем объявить до конца года и провести bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей - ИФ) по Госуслугам для выявления "дыр" в безопасности", - сказал Шадаев на конференции TAdviser "IT Government Day".

Он отметил вместе с тем, что атаки на портал "проходят ровно". "Последние все атаки прошли для нас стабильно, мы каких-то значимых нарушений в функционировании не увидели", - уточнил министр.

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Отвечая на вопрос о возможном создании в РФ "IT-армии", министр заявил, что таких планов нет. "У нас планов формирования IT-армии как армии, куда призывают, нет", - сказал он.

При этом отражение кибератак на российскую информационную инфраструктуру Шадаев охарактеризовал как "постоянную тренировку".

"Каких-то системных перебоев функционирования не возникает. Каждый день противник объявляет цель, в течение дня фиксирует деградацию сервиса, и на следующий день объявляет новую цель", - отметил Шадаев.

Минцифры Максут Шадаев Госуслуги
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