В Думе инициировали проверку по сообщениям о брошенных под Белгородом мобилизованных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что обратился в военную прокуратуру и Следственный комитет по поводу сообщений о якобы брошенной в Белгородской области группе из 500 мобилизованных.

"Как мне стало известно из средств массовой информации, группа мобилизованных в количестве 500 человек в полной экипировке, с боевым оружием и боекомплектом оказалась фактически брошена на одной из железнодорожных станций в Белгородской области. Возмущен вопиющей безответственностью и фактически скотским отношением к защитникам Родины", - написал Швыткин в четверг в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что "незамедлительно направил депутатский запрос в Следственный комитет России и военную прокуратуру с просьбой провести проверку условий проживания, питания и военной подготовки мобилизованных".

Швыткин отметил, что "подобные ситуации недопустимы".