Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Думе инициировали проверку по сообщениям о брошенных под Белгородом мобилизованных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что обратился в военную прокуратуру и Следственный комитет по поводу сообщений о якобы брошенной в Белгородской области группе из 500 мобилизованных.

"Как мне стало известно из средств массовой информации, группа мобилизованных в количестве 500 человек в полной экипировке, с боевым оружием и боекомплектом оказалась фактически брошена на одной из железнодорожных станций в Белгородской области. Возмущен вопиющей безответственностью и фактически скотским отношением к защитникам Родины", - написал Швыткин в четверг в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что "незамедлительно направил депутатский запрос в Следственный комитет России и военную прокуратуру с просьбой провести проверку условий проживания, питания и военной подготовки мобилизованных".

Швыткин отметил, что "подобные ситуации недопустимы".

Госдума Юрий Швыткин Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"

Книга "Интерфакс. Технология новостей" вошла в библиотечные реестры крупнейших вузов РФ

Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Военная операция на Украине

Бастрыкин направит на новые территории России самых опытных следователей

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации
Военная операция на Украине

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО
Военная операция на Украине

Путин предоставил студентам и аспирантам отсрочку от мобилизации. Текст указа

Путин предоставил студентам и аспирантам отсрочку от мобилизации. Текст указа

Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов
Убийство Дарьи Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });