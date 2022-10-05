В Кремле подтвердили необходимость освободить часть Херсонской и Запорожской областей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что границы новых территорий - Херсонской и Запорожской областей - определены указом президента РФ, при этом определенные части этих регионов предстоит еще освободить.

На вопрос журналистов, в каких пределах следует воспринимать границы новых субъектов РФ в части Херсонской и Запорожской областей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия в состав РФ. То, что, собственно, написано в указе".

"Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, нужно ли будет принимать новые законы и указы в случае освобождения упомянутых территорий, представитель Кремля ответил: "Мне нечего добавить".

Журналисты просили Пескова прокомментировать ту часть указа президента РФ о новых территориях, которая касалась их границ, в частности речь шла о формулировке "Пределы Херсонской и Запорожской областей определяются границами, существовавшими на день принятия в РФ и образования нового субъекта".