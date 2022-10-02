В договорах о принятии четырех субъектов в состав РФ определены пределы их территорий

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, говорится в договорах о принятии новых субъектов в состав России.

Проекты законов о ратификации договоров внесены в воскресенье на ратификацию в Госдуму.

При этом, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проекты законов о ратификации будут рассмотрены нижней палатой парламента в понедельник.