Москва расценит удары по территориям, которые войдут в состав РФ, как агрессию против РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга журналисты спросили его, как Россия будет рассматривать возможные удары по новым территориям, которые войдут в состав РФ, будет ли это расцениваться как акт агрессии против России с соответствующим ответом или это будет что-то еще.

"Нет, ничем иным это не будет", - сказал Песков.

Ранее он сообщил, что пятницу будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов: Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.