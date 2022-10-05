Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

Флаг Литвы у здания МИД РФ Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, а также приостановила работу культурного центра литовской дипмиссии, сообщили в среду в МИД РФ.

"5 октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах РФ в Литовской Республике "persona non grata" объявляется временная поверенная в делах Литвы в России В.Умбрасене. Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также заявили, что "с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве".

"Сказано, что в зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия", - сообщили в МИД России.

Ранее в октябре стало известно, что Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

Такой шаг предпринят "по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом", пояснили в МИД Литвы.