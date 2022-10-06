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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Тариф на отопление в Литве вырос в два раза

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Средний тариф на отопление в Литве, увеличившийся в начале текущего отопительного сезона в два раза - до 0,1029 евро за кВт.ч, может сохраниться на этом уровне в течение всего холодного сезона, прогнозирует литовская биржа энергоресурсов Baltpool.

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"Это только начало отопительного сезона. Мы не знаем, какими будут цены, часть топлива еще не закуплена. Однако определенные прогнозы позволяют делать предположения, что эти цены (цены на отопление в октябре - BNS) приблизительно такие, какими они будут в течение всего отопительного сезона. Они, возможно, еще немного поднимутся (...), но это уже не будет в разы - мы говорим о нескольких процентах", - сообщил глава отдела по торговле биржи Вайдотас Йонутис журналистам в четверг.

По данным Госслужбы по регулированию энергетики Литвы, которые опубликовала Baltpool, средний тариф на централизованное отопление в октябре составляет 0,1029 евро за кВт.ч (без НДС) - в два раза больше, чем в прошлом году (0,0516 евро за кВт.ч) и почти на 25% больше, чем в начале прошлого отопительного сезона (0,0826 евро за кВт.ч).

Литва
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