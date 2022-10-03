Литва вышлет из страны временного поверенного в делах России
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщило министерство иностранных дел республики.
Такой шаг предпринят "по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом", сообщает агентство BNS.
"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД.
Рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней.
Представителю посольства России в Литве также заявлен протест против принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве, отмечает BNS.
Временный поверенный возглавляет дипмиссию с апреля, когда Литва понизила дипломатические отношения с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.