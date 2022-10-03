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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Литва вышлет из страны временного поверенного в делах России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Литва решила выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщило министерство иностранных дел республики.

Такой шаг предпринят "по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом", сообщает агентство BNS.

"Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД.

Рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней.

Представителю посольства России в Литве также заявлен протест против принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве, отмечает BNS.

Временный поверенный возглавляет дипмиссию с апреля, когда Литва понизила дипломатические отношения с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

Литва Сергей Рябоконь
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