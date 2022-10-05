Россияне обязаны сняться с воинского учета при выезде из РФ более чем на полгода

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Гражданам, выезжающим из РФ более чем на полгода, надлежит сняться с воинского учета; после этого они не подлежат призыву по частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"При выезде из РФ на срок более шести месяцев граждане обязаны сняться с воинского учета. Снятые с воинского учета призыву по мобилизации не подлежат", - говорится в сообщении на портале.

В нем отмечается, что в день снятия с воинского учета гражданину выдается соответствующая справка.