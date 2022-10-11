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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Кремле "нет никакой позиции" по инициативе о запрете на выезд россиян в ходе мобилизации

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Кремле нет позиции по предложениям главы Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд за границу стоящим на воинском учете россиянам в период мобилизации и военное время, а также о внесении уехавших из страны после начала мобилизации в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

В РоссииВ условиях частичной мобилизации ограничений на поездки россиян не предусмотреноЧитать подробнее

"В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы. Мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать идею Константинова о запрете на выезд.

Представителя Кремля спросили и о втором предложении чиновника, касающемся реестра лиц, находящихся под иностранным влиянием. "То же самое", - ответил Песков.

Дмитрий Песков Крым Владимир Константинов
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