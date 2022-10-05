Финансирование устранения цифрового неравенства в 2023 году могут урезать вдвое

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Финансирование проекта устранения цифрового неравенства на 2023 год заложено в проекте бюджета в размере 6,8 млрд рублей - вдвое меньше собираемых на это целевых отчислений телеком-операторов, заявил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

Его ведомство обсудит с Минфином восстановление прежнего объема финансирования, пообещал он.

Проект устранения цифрового неравенства (УЦН), предусматривающий организацию доступа в интернет и сотовой связи в поселениях численностью 100-500 человек, финансируется из фонда универсальной услуги связи (УУС), куда все телеком-операторы страны перечисляют по 1,2% выручки. По закону "О связи" средства данного фонда могут расходоваться только на указанные цели. Ежегодно в фонд поступает более 14 млрд рублей, в 2022 году было собрано 14,9 млрд рублей.

"У нас сейчас в проекте бюджета стоит 6,8 млрд рублей. Бюджет 2022 года - 14,9 млрд рублей. Это деньги операторов связи. Мы надеемся еще дополнительно вернуться к обсуждению этого пункта при поддержке Минфина", - сказал Шадаев.

За восстановление финансирования проекта вступил и председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что собираемые в фонд УУС средства - это неналоговые отчисления операторов, которые целевым образом должны направляться на реализацию проекта УЦН.

"С Минфином у нас каждый год происходит традиционная игра - каждый год при первом чтении бюджета Минфин нам "зарезает" объем выделяемых средств с тем, чтобы мы героически сражались за его восстановление в том объеме, в каком он будет собран, поскольку, повторяю, эти средства неналоговые, и то, что их операторы отчисляют в федеральный бюджет, не означает, что они федеральному бюджету принадлежат", - отметил он.

"Если мы задачу, которая изначально была определена президентом - обеспечить уровень покрытия не менее 97% домовладений в России к 2024 году устойчивым приемом широкополосного интернета - не снимаем с себя, а я считаю, что мы не можем снимать, то тогда эти средства просто необходимо в полном объеме восстановить", - подчеркнул депутат.

Замглавы Минфина Ирина Окладникова согласилась вернуться к обсуждению этого вопроса при подготовке проекта бюджета ко второму чтению. "Еще раз мы оценим с учетом позиции Минцифры оценку доходов, которые поступят в 2023 году, еще раз к ней вернемся, потому что ситуация, конечно, изменилась - и в компаниях тоже, в компаниях-плательщиках этого сбора. И посмотрим, чем мы можем сбалансировать такой подход", - сказала она.

Минфин уже не впервые урезает финансирование этого проекта, перераспределяя средства фонда УУС на другие цели. К такой мере министерство прибегло в 2016 году - тогда из целевого телеком-фонда забрали 6,9 млрд рублей. В конце 2016 года на проект было добавлено лишь 1,2 млрд рублей.