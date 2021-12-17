Президент РФ поручил ускорить устранение цифрового неравенства населения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительству РФ необходимо подумать и предложить инструменты по решению вопросов устранения цифрового неравенства в стране, сказал президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Поэтому я считаю, что у правительства есть еще одно поручение - подумать и предложить инструменты для решения вопросов по устранению цифрового неравенства", - сказал он.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика РФ", 97% населения РФ должны иметь доступ к услуге широкополосного доступа в интернет (ШПД) к 2030 году. Изначально этот показатель должен был быть достигнут к 2024 году, однако сроки реализации были отложены. Также к 2030 году для 95% населения РФ необходимо обеспечить возможность пользоваться социально-значимыми услугами в онлайн-формате.

По словам президента, одним из этапов устранения цифрового неравенства в регионах может стать обеспечение высокоскоростным интернетом отделений "Почты России", чтобы у жителей отдаленных районов страны был коллективный доступ к сети.

С предложением ускорить ликвидацию цифрового неравенства в РФ выступил на съезде президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев. "Я бы хотел обратить внимание, что подключение 97% населения (к услуге ШПД - ИФ) к 2030 году могло бы быть перенесено на более короткий срок. То есть я уверен, что, объединив усилия бизнеса и государства, мы могли бы поставить задачу за 4 года подключить большую часть нашего населения - 90% и больше - к интернету, то есть к 2024-2025 годам. Недопустимо, чтобы люди ждали подключения к интернету еще 9 лет", - сказал глава одного из крупнейших российских операторов.

Кроме того, он предложил субсидировать сельскому и малообеспеченному населению затраты на подключение их домохозяйств к широкополосному интернету. По его словам, 30% жителей страны не подключены к качественному широкополосному интернету, большая часть из них проживает в сельской местности.

"Случилась такая ситуация: узлы связи построены, а последней мили до каждого дома нет. И проблема заключается в том, что высокая стоимость подключения к сети. Заплатить больше 10 тысяч рублей за подключение и оборудование для интернета - сумма для части людей зачастую неподъемная. И необходима федеральная мера - субсидия сельскому и малообеспеченному населению на первое подключение к сети интернет", - сказал Кузяев.

Он напомнил, что похожая мера действует в настоящее время в рамках газификации страны. "Строятся газораспределительные сети в населенных пунктах от магистральных газопроводов. И нам точно такой же подход нужно реализовать для интернета", - сказал глава "ЭР-Телеком Холдинга".

По его мнению, на финансирование реализации этой меры можно было бы направить отчисления операторов за использование радиочастотного спектра. По словам Кузяева, операторы в прошлом году заплатили государству почти 18 млрд рублей, но по целевому назначению (расчистка спектра, перераспределение частот и создание цифровой инфраструктуры) использовано лишь 6 млрд рублей

"Получается, что телеком-операторы субсидируют другие затраты государства. Наше предложения: эти средства могли бы быть направлены для создания цифровой инфраструктуры, а также субсидирования подключения сельских и малообеспеченных жителей к интернету в нашей стране", - сказал президент "ЭР-Телекома".