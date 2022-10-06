Песков усомнился в сообщениях об отъезде из РФ 700 тыс. человек после начала мобилизации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации об отъезде из России 700 тысяч человек после объявления частичной мобилизации.

"Нет, не является (близкой к правде - ИФ). Это похоже на какую-то "утку". Я вообще не знаю, что такое русское издательство "Форбс". Он издается или нет, есть ли вообще это издательство", - сказал Песков в четверг журналистам, комментируя соответствующую публикацию.

"Не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", - добавил он.

У Пескова уточнили, обладает ли Кремль информацией об отъезде большого количества людей после объявления частичной мобилизации.

"Точными цифрами не обладаю. Конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - ответил пресс-секретарь.

Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября.