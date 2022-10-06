Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Песков усомнился в сообщениях об отъезде из РФ 700 тыс. человек после начала мобилизации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации об отъезде из России 700 тысяч человек после объявления частичной мобилизации.

"Нет, не является (близкой к правде - ИФ). Это похоже на какую-то "утку". Я вообще не знаю, что такое русское издательство "Форбс". Он издается или нет, есть ли вообще это издательство", - сказал Песков в четверг журналистам, комментируя соответствующую публикацию.

"Не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", - добавил он.

У Пескова уточнили, обладает ли Кремль информацией об отъезде большого количества людей после объявления частичной мобилизации.

"Точными цифрами не обладаю. Конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - ответил пресс-секретарь.

Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"

Песков расценил заявления Маска по Донбассу как "констатацию реальности"

Книга "Интерфакс. Технология новостей" вошла в библиотечные реестры крупнейших вузов РФ

Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Военная операция на Украине

Бастрыкин направит на новые территории России самых опытных следователей

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации
Военная операция на Украине

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом ПВО
Военная операция на Украине

Путин предоставил студентам и аспирантам отсрочку от мобилизации. Текст указа

Путин предоставил студентам и аспирантам отсрочку от мобилизации. Текст указа

Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на старте торгов
Убийство Дарьи Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

Разведслужбы США подозревают Киев в причастности к убийству Дугиной

РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });