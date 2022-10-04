Астраханский губернатор сообщил, что число желающих выехать в Казахстан "сошло на нет"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Открытие выездного пункта мобилизации на территории контрольно-пропускного пункта "Караузек" в Астраханской области на границе с Казахстаном сократило количество желающих пересечь границу, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Принятые решения о введении режима повышенной готовности на территории Красноярского района и размещении выездного пункта мобилизации военного комиссариата показали свою высокую эффективность. Число желающих пересечь границу сейчас сошло на нет", - написал Бабушкин.

Он отметил, что по состоянию на утро вторника на КПП обстановка спокойная, очереди из легковых и грузовых машин на выезде с российской стороны нет.

"Провокаций и дестабилизации на государственной границе с Казахстаном не допущено", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник ситуация на пункте пропуск "Караозек" на границе Астраханской области и Казахстана стабилизировалась: очередь из автомобилей была ликвидирована.

По данным местной администрации, за несколько дней через пункт пропуска проехало порядка 3 тыс. автомобилей и более 10 тыс. человек.

30 сентября власти Астраханской области развернули на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караозек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан.

По данным пресс-службы главы региона, на прошлой неделе здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда фиксировалось много мужчин призывного возраста.