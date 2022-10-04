Астраханский губернатор сообщил, что число желающих выехать в Казахстан "сошло на нет"
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Открытие выездного пункта мобилизации на территории контрольно-пропускного пункта "Караузек" в Астраханской области на границе с Казахстаном сократило количество желающих пересечь границу, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
"Принятые решения о введении режима повышенной готовности на территории Красноярского района и размещении выездного пункта мобилизации военного комиссариата показали свою высокую эффективность. Число желающих пересечь границу сейчас сошло на нет", - написал Бабушкин.
Он отметил, что по состоянию на утро вторника на КПП обстановка спокойная, очереди из легковых и грузовых машин на выезде с российской стороны нет.
"Провокаций и дестабилизации на государственной границе с Казахстаном не допущено", - подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник ситуация на пункте пропуск "Караозек" на границе Астраханской области и Казахстана стабилизировалась: очередь из автомобилей была ликвидирована.
По данным местной администрации, за несколько дней через пункт пропуска проехало порядка 3 тыс. автомобилей и более 10 тыс. человек.
30 сентября власти Астраханской области развернули на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации.
На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караозек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан.
По данным пресс-службы главы региона, на прошлой неделе здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда фиксировалось много мужчин призывного возраста.