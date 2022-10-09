Трамп призвал начать переговоры о мире между РФ и Украиной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно начать переговоры между Россией и Украиной, в противном случае, по его мнению, миру грозит третья мировая война.

"Мы должны прийти к немедленным переговорам о мирном завершении войны на Украине, или мы придем к третьей мировой войне", - сказал он, выступая в ночь на воскресенье перед сторонниками Республиканской партии в Неваде.

Ранее на этой неделе помочь урегулированию на Украине попытался американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что для урегулирования конфликта следует признать Крым российским и обеспечить нейтральный статус Киева.

Маск ранее заявлял, что разочаровался в демократах, начал критиковать нынешнего президента Джо Байдена и заявил, что будет поддерживать республиканцев.