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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Трамп призвал начать переговоры о мире между РФ и Украиной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно начать переговоры между Россией и Украиной, в противном случае, по его мнению, миру грозит третья мировая война.

"Мы должны прийти к немедленным переговорам о мирном завершении войны на Украине, или мы придем к третьей мировой войне", - сказал он, выступая в ночь на воскресенье перед сторонниками Республиканской партии в Неваде.

Ранее на этой неделе помочь урегулированию на Украине попытался американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что для урегулирования конфликта следует признать Крым российским и обеспечить нейтральный статус Киева.

Маск ранее заявлял, что разочаровался в демократах, начал критиковать нынешнего президента Джо Байдена и заявил, что будет поддерживать республиканцев.

США Дональд Трамп
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