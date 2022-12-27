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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В Ассоциации фармпроизводителей не заметили значимого спада импорта лекарств

Поставки отдельных медикаментов сократились из-за подорожания логистики

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Импорт лекарств в Россию продолжается, по отдельным позициям есть сокращения поставок из-за подорожания логистики, заявил журналистам гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

"Мы не видим значимого сокращения импорта лекарств - импорт идет. Есть сокращение лишь по отдельным позициям, связанное с тем, что дорожает логистика", - сказал он.

По его словам, отечественные препараты, произведенные на территории России, приобретают дополнительные конкурентные преимущества и, соответственно, импорт препарата с идентичным международным непатентованным наименованием становится менее выгодным из-за дорогой и затяжной логистики.

"По нашим оценкам, в настоящее время мы завезли субстанций в страну на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому запасы у нас есть, и мы не опасаемся каких-то проблем с производством лекарств. Ковид нас многому научил, поэтому никаких драматичных проблем с лекарственным обеспечением мы не предполагаем увидеть", - подчеркнул Дмитриев.

"Что касается ценообразования, то есть официальный уровень инфляции и определенный рост себестоимости, но при правильном решении этих вопросов мы обеспечим гражданам доступность лекарственных средств с сохранением всего ассортиментного перечня", - заверил гендиректор ассоциации.

АРФП Виктор Дмитриев
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