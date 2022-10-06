В РФ пока не приняли решение о создании федерального округа из четырех новых регионов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские власти решают, нужно ли создавать федеральный округ из четырех новых субъектов, пока решение не принято, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, пока не готова ответить, мы с правительством участвуем в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами", - сказала Матвиенко журналистам в Джакарте в четверг.

Она добавила, что "этот вопрос обсуждается в правительстве, администрации, давайте не будем забегать вперед".

Матвиенко выразила уверенность, что будет избран эффективный механизм интеграции четырех субъектов, но это произойдет не моментально, будет переходный период, а также потребуется восстановление разрушенной инфраструктуры.

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны.