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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР намерены объединиться в содружество "Донбасс"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Соглашение об объединении Воронежской и Ростовской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в содружество "Донбасс" планируется подписать в августе текущего года, сообщает департамент экономического развития Воронежской области.

Проект соглашения представлен на заседании президиума областного правительства.

"Целью подписания этого документа является возрождение исторически сложившихся связей четырех соседних регионов, дальнейшее развитие сотрудничества между ними по широкому спектру направлений, а также ускорение процесса интеграции ДНР и ЛНР в экономическое, политическое и правовое пространство Российской Федерации. Соглашение будет способствовать укреплению дружбы и добрососедства между жителями регионов-участников содружества "Донбасс", - говорится в сообщении.

В числе основных направлений взаимодействия - торгово-экономическая и инвестиционная сферы, промышленная кооперация, предпринимательство, транспорт, ЖКХ, архитектура, строительство, сельское хозяйство.

Подписание документа о создании содружества "Донбасс" планируется в конце августа в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

ДНР ЛНР Воронежская область Ростовская область
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